Welcher Computer im Homestudio?

Welcher Computer ist zur Arbeit im Homestudio geeignet? Welche Mindestanforderungen bestehen? Worauf muss ich beim Rechner Neukauf achten?

Natürlich kann man mit so ziemlich jedem Computer ein bisschen Musik machen. Nur macht der eine Rechner mehr Spaß als der andere, der vielleicht einfach viel zu langsam ist, nur die Hälfte an Audiospuren und Plug-Ins verarbeiten kann, etc.

Der High-End Audio Computer dagegen limitiert unsere Möglichkeiten nicht, sondern spielt immer schön mit.

Aber müssen wir jetzt ein Vermögen für einen solchen Computer ausgeben? Gerade als Hobbymusiker im Homestudio möche man das vielleicht gar nicht…

Im Video werden alle entsprechenden Fragen zum Thema geklärt.

Die Punkte im Einzelnen:

PC oder Mac?

min. aktueller Standard empfohlen

4 Prozessorkerne oder mehr (min. 2GHz pro Kern)

min. 4 GB Arbeitsspeicher

64 Bit

min. Windows 7

SSD-Festplatte?

Silent?