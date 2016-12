Welcher Kopfhörer im Homestudio?

Unsere Serie „Homestudio einrichten“ setzt sich fort… Welcher Kopfhörer ist im Homestudio zu empfehlen?

Kopfhörer bei der Aufnahme von Musik

Kopfhörer werden zumindest für Mikrofon-Aufnahmen benötigt, sprich beim Einsingen hören wir die Musik/das Instrumental, zu dem wir singen möchten, auf dem Kopfhörer. Gleiches gilt natürlich, wenn wir ein Instrument aufnehmen.

In diesen Fällen sollte unbedingt ein geschlossener Kopfhörer verwendet werden. Dieser schließt beim Tragen dicht am Kopf ab, es gelangt nur wenig Schall nach außen. Wozu ist das wichtig? Ganz einfach: Unsere Studiomikrofone nehmen sehr sensibel und zuverlässig alles an Schall auf, was zu hören ist. Wenn der Kopfhörer also lautstark den Schall auch nach außen wandern lässt, kriegt das Mikrofon das mit und zeichnet es penibel auf. Auf der Gesangsspur wird also, leise im Hintergrund, auch das Signal des Kopfhörers zu hören sein. Ein nachträgliches Entfernen dieses Störsignals ist effektiv nicht möglich.

Besser man verwendet gleich einen geschlossenen Studiokopfhörer! Dieser lässt nur äußerst wenig Schall nach außen dringen, sprich das Signal ist wirklich nur für die Person hörbar, die den Kopfhörer auf hat, sonst im Raum ist es fast unhörbar.

Kopfhörer beim Produzieren, Abmischen, Mastern

Bei der reinen Produktion oder Bearbeitung von Musik kann auch ein sogenannter offener Kopfhörer verwendet werden. Dieser lässt im Vergleich zwar relativ viel Schall nach außen dringen, jedoch bleibt das irrelevant, solange (im selben Raum) keine Aufnahme stattfindet.

In der Regel bieten offene Studiokopfhörer einen höheren Tragekomfort, vor allem auf Dauer, da sie nicht so eng anliegen.

Verkabelung

Die Verkabelung erfolgt normal schlichtweg anhand des Kopfhörerkabels, das sowieso schon am Gerät integriert ist. Bei einigen lässt sich dieses auch abstöpseln und bei Bedarf austauschen, was recht praktisch ist, da das Kabel einen potentiellen Schwachpunkt darstellt und kaputt gehen kann (passiert bei Pro Audio Geräten zwar selten, aber bei Consumer-Produkten kennt das sicherlich fast jeder).

Angeschlossen wird das Kopfhörerkabel am Kopfhöreranschluss des Audio Interface‘.

Welcher Kopfhörer im Homestudio?

Alle weiteren Fragen zum Thema werden im Video geklärt!

Konkrete Produktempfehlungen sind der Videobeschreibung bei YouTube zu entnehmen sowie unserer Top 10 der besten Studiokopfhörer!