Seminar zur Musikproduktion – Deine Hilfe ist gefragt!

Am vergangenen Wochenende hat Audio-Wissen erfolgreich das erste Mixing Praxis Seminar in Schwanewede, bei Bremen, durchgeführt.

In Zukunft möchten wir weitere solcher Seminare mit begrenzter Teilnehmerschaft (max. 3 Personen) durchführen. Hierdurch wird ein höherer Lerneffekt gewährleistet, das Seminar ist intensiver, individueller und praxisnaher, es wird nicht nur „unterrichtet“, sondern, beim Mixing Seminar z.B., gemeinsam in der Gruppe ein Mixdown erarbeitet. Auch die Teilnehmer selbst legen also Hand an.

Nun sollen noch weitere Themen in Form solcher Praxis-Seminare behandelt werden. Die Frage ist jetzt: welche? Hierzu würden wir gern Deine Meinung erfahren!

Welches Thema würde Dich persönlich interessieren und welches Seminar könntest Du Dir dementsprechend vorstellen zu besuchen?

Jetzt mithelfen und abstimmen!