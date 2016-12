Schallschutz im Tonstudio

Dieser Artikel umfasst zwei Videos zum Thema Schallschutz. Synonyme für diesen Begriff sind übrigens: Schallisolierung und Schalldämmung – meint also alles das Gleiche!

Was nur nicht der Fall ist: Raumakustik ist nicht Schallschutz! Viele verwechseln diese Begriffe miteinander.

Unterschied Raumakustik und Schallisolation

Daher behandelt das erste Video diese Thematik: was ist der Unterschied zwischen Raumakustik und Schalldämmung?

Was ist Schallisolierung?

So, was ist nun Schallisolierung aber konkret? Und wie isoliert man Schall? Das obere Video hat hier ja bereits etwas Licht ins Dunkle gebracht…

Woraus setzt sich so ein Raum-im-Raum nun aber zusammen? Konkret: was dämmt den Schall hier am besten? Welches Material muss hierzu wie verbaut werden?

Das zweite Video durchleuchtet die Sache…

Fazit

Wenn Du beide Videos geguckt hat, weißt Du nun, was der Unterschied zwischen Raumakustik und Schallisolierung ist und was den Schall am besten dämmt.

Demnächst folgt ein weiteres Video, welches konkret auf die Thematik der Raum-in-Raum Konstruktion eingeht.