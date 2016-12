Was kostet ein Homestudio insgesamt?

So, doch nochmal zum Thema Homestudio!

Wir hatten ja zuletzt eine Serie von Videos erstellt, die die einzelnen Komponenten eines heimatlichen Tonstudios durchleuchtet. Dabei haben wir unter anderem festgestellt, dass es einerseits gar nicht so viele (und teure) Geräte sein müssen, es andererseits aber auch sehr stark darauf ankommt, was man in seinem Homestudio machen möchte, z.B. nur den eigenen Gesang aufnehmen, nur Musik produzieren resp. Beats machen oder eben ganze Band Aufnahmen durchführen.

Je nach dem, was anliegt, können die Anforderungen an das Equipment (und die Gesamtzahl an erforderlichen Geräten) also stärker abweichen.

In diesem Video möchten wir jetzt nochmal konkret darauf eingehen, was eine Homestudio Konstellation einen insgesamt so kosten kann, wenn man Musik produzieren sowie einzelne Instrumente und Gesang aufnehmen möchte.

Kurz: Was muss ein Homestudio kosten, um eine Qualität erzielen zu können, die vergleichbar mit der von professionellen Tonstudios ist?

Das Video gibt die Antworten!