Raum-im-Raum (Schallschutz)

Was dämmt den Schall am besten?

Im letzten Video zu dem Thema haben wir bereits besprochen, was den Schall vom Material her generell am besten dämmt, nämlich die sogenannte „biegeweiche Wand“.

Alles dazu HIER.

Der Raum-im-Raum

Zum Abschluss des Themas Schallisolation gehen wir heute noch auf den sogenannten Raum-im-Raum ein.

Der Bau eines solchen, sei es im Tonstudio, Proberaum oder im heimatlichen HiFi Raum, ist die einzige Möglichkeit um effektiv Schall zu isolieren.

Alles andere, bspw. auch der Bau einer sogenannten „Vor-Wand“, isoliert den Schall nicht wirklich bzw. nur äußerst ungenügend. Der Haken ist hier: der Schall wird nicht entkoppelt.

Eine Entkopplung des Schalls ist insbesondere notwendig, um die Weiterleitung von Körperschall zu unterbinden.

Video Raum-im-Raum

Alles Weitere zum Thema wird im Video besprochen!